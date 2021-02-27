Жертвой ДТП со снегоуборочным трактором в МО стал один человек

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Один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля со снегоуборочным трактором в Московской области.

Инцидент произошёл в Раменском районе. Жертвой ДТП стал водитель машины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Обстоятельства аварии выясняются.

Некоторое время назад в подмосковном Одинцово участником дорожной аварии стала зенитно-ракетная система (ЗРС) С-400. Головная машина колонны из шести ракетных установок столкнулась с микроавтобусом военной автоинспекции, двумя легковыми автомобилями и грузовиком КамАЗ. В результате ДТП никто не пострадал.

Как ранее писал NEWS.ru в Башкирии на трассе Уфа — Оренбург столкнулись около 40 автомобилей. Все ДТП произошли на участке дороги протяжённостью в один километр. Причиной столкновений стали погодные условия. Пострадали шесть человек, включая двух девочек 12 и 16 лет.