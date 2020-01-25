Фото: Angelo_Giordano /pixabay.com

В Турции погибло не менее 14 человек во время землетрясения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям государства.

По данным турецкого ведомства, во время землетрясения магнитудой 6,8 погибло восемь человек в провинции Элязыг и шесть — в провинции Малатья. Число пострадавших от стихийного бедствия — 47 человек.

Отмечается, что землетрясение было замечено не только в Турции, но и в Ираке, Израиле и Сирии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в стихийном бедствии пострадали около 200 человек. Пресс-атташе российского посольства Ирина Касимова сообщила, что среди пострадавших нет граждан России.

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