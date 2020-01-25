В Турции погибло не менее 14 человек во время землетрясения. Об этом
По данным турецкого ведомства, во время землетрясения магнитудой 6,8 погибло восемь человек в провинции Элязыг и шесть — в провинции Малатья. Число пострадавших от стихийного бедствия — 47 человек.
"Strong earthquake strikes eastern Turkey"— Basak Bingol Yuce (@bbyuce)
https://t.co/T1ZRrHRiSj January 24, 2020
Отмечается, что землетрясение было замечено не только в Турции, но и в Ираке, Израиле и Сирии.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в стихийном бедствии пострадали около 200 человек. Пресс-атташе российского посольства Ирина Касимова сообщила, что среди пострадавших нет граждан России.
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