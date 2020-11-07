Жертвами нападения в части под Воронежем стали два офицера и один срочник

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В результате нападения солдата Антона Макарова в воинской части на территории Воронежской области погибли три человека — два офицера и один срочник.

20-летний Макаров убил майора Сергея Ермолаева, ефрейтора Сергея Кажокина и рядового Нинаила Актаилева. Кроме того, срочник ранил рядового Фирсова. Солдат доставлен в больницу с двумя пулевыми ранениями в лопатку и плечо. Об этом журналистам сообщил информированный источник. Данную информацию обнародовал ТАСС.

СМИ передают, что майор Ермолаев приехал в батальон, где служил Макаров, с проверкой. Срочник подрался с офицером, отобрал у него пистолет, после чего открыл стрельбу.

Как ранее передавал NEWS.ru, сначала Макаров напал на граждан с топором. Тела погибших были обнаружены в служебном помещении аэродрома. Нападавший сбежал. По другим данным, молодой человек забаррикадировался на территории части, при себе у него есть отнятый у офицера пистолет и два магазина с патронами к нему.