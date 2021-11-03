Жертвами крушения Ан-12 в Иркутской области стали семь человек

В результате крушения самолёта Ан-12 в Иркутской области погибли все семь человек, находившиеся на борту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Пожар на месте катастрофы ликвидирован.

По уточнённым данным, погибли семь человек. После столкновения с землёй самолёт охватило пламя. Люди погибли в огне, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия найдены останки пяти человек. Установить их личности без экспертизы невозможно. Поиски останков ещё двух человек продолжаются.

По факту крушения Ан-12 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц). На место инцидента выехала следственная группа, сообщается на сайте СКР.

Ан-12, принадлежащий белорусской компании «Гродно», совершал полёт из Якутска в Иркутск. Он пропал с радаров в Иркутской области. Воздушное судно рухнуло в нескольких километрах от села Пивовариха.

В качестве возможных причин катастрофы называются ошибка пилотирования, техническая неисправность и плохие погодные условия.