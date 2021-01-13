Жертвами коронавируса в России за сутки стали 570 человек

https://static.news.ru/photo/815476b0-5647-11eb-bc0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В России ещё 570 человек скончались от коронавируса за минувшие сутки. Общее число погибших с начала пандемии достигло 63 940 человек. Больше всего смертельных случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге — 83. В столице от COVID-19 умерли 68 пациентов.

Такие данные на утро 14 января приводит оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

За сутки в России было выявлено 24 763 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 13,8% не имели клинических проявлений. Всего заражённых выявлено 3 495 816 человек, выздоровели с начала пандемии 2 882 044 пациента.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин призвал перейти к массовой вакцинации всего населения страны против COVID-19 уже со следующей недели. В связи с этим он поручил подготовить соответствующую инфраструктуру.

По мнению руководителя отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктора Зуева, пандемия может полностью затихнуть к концу лета. Он подчеркнул, что основную роль в прекращении пандемии сыграет вакцинация населения. По его словам, более эффективной меры против любой вирусной инфекции человечество ещё не придумало. К концу августа коллективным иммунитетом будет охвачено порядка 60–70% населения страны. Также за первую половину года возрастёт число переболевших коронавирусом, а также тех, кто перенесёт инфекцию бессимптомно — у них также сформируется иммунитет. Кроме того, пневмотропные вирусы, к которым относится и COVID-19, летом «чувствуют себя очень плохо».