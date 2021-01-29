МВД РФ: жертвами ДТП под Самарой стали шесть человек

https://static.news.ru/photo/4b6450ee-6258-11eb-a69f-fa163e074e61_660.jpg Фото: alex11.ru

Микроавтобус и грузовик столкнулись в Самарской области. Жертвами ДТП стали шесть человек, рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. По данным ведомства, авария произошла на 873-м км трассы М-5 «Урал».

Полуприцеп занесло, и он столкнулся с микроавтобусом. Предварительно известно о шести погибших, на месте работают спасатели и правоохранительные органы, — цитирует стражей порядка ТАСС.

По информации ГУ МЧС по субъекту, в ДТП погибли пять человек. Ещё 11 получили травмы. Причины инцидента выясняют правоохранители. На место ДТП выехали 59 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС РФ 11 специалистов. Кроме того, в район происшествия выдвинулись следователи. Часть граждан пришлось деблокировать.

Накануне два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области. Четыре человека погибли от полученных в аварии травм. ДТП произошло около 19:00 (18:00 мск) в Энгельсском районе неподалеку от села Титоренко на шоссе Энгельс — Ершов — Озинки. По данным областного управления ГИБДД, столкнулись машины марок Daewoo Nexia и Opel. Водитель и пассажир каждого автомобиля скончались на месте до прибытия медиков.

24 января ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Приморском районе Архангельской области, писал NEWS.ru. Водитель автомобиля ВАЗ-21093 во время движения потерял контроль над управлением, в результате чего выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с машиной Hyundai, двигавшейся во встречном направлении.

В отечественном автомобиле было пять человек, четверо из них погибли. Иномаркой управляла жительница Северодвинска 1971 года рождения, она и её дочь 2008 года рождения, находящаяся в салоне, получили травмы.