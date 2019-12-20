Три человека погибли и ещё трое получили травмы в результате ДТП под Владимиром. Столкнулись два автомобиля.
Умерли водители обеих машин, а также пассажирка ВАЗ-2112. По данным полиции, отечественная легковушка выехала на полосу встречного движения. Все трое раненых находились в салоне «Нивы»,
Ранее NEWS.ru сообщал, что автобус и КамАЗ столкнулись в Волгоградской области. В результате пострадали пять человек. Автобус следовал в Саратовскую область. В нём находились 57 граждан Узбекистана.
Инцидент произошёл на автодороге А-260 Каменск-Шахтинск — Волгоград. Виновником ДТП является водитель автобуса, которые не уступил дорогу грузовику, имевшему преимущество проезда.
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