Жертва опознала киллера Гошу Крокодила спустя 30 лет Свидетель Яркова опознала устроившего стрельбу в сауне Батенева спустя 30 лет

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Свидетель Елена Яркова спустя 30 лет опознала осужденного за расстрел людей Игоря Батенева, пишет Lenta.ru. Мужчина известен в криминальных кругах как Гоша Крокодил. Его осудили на 17 лет лишения свободы за расстрел людей в сауне Москвы в апреле 1994 года.

30 лет назад преступникам удалось скрыться, а дело закрыли на фоне отсутствия улик. Спустя годы расследование возобновили. Трагедия произошла на Бережсковской набережной, когда четверо мужчин с пистолетами и револьверами ворвались в спорткомплекс ТЭЦ № 4. Преступники открыли огонь на первом этаже, после чего поднялись в бильярдную, где продолжили стрелять. Погибли шесть человек, двое из которых были случайными посетителями. Трое отделались ранениями.

Милиция тогда задержала подозреваемых, но отпустила ввиду недостатка доказательств. Главным свидетелем стала Яркова — спутница одной из жертв. Женщина выжила и подробно описала нападавших. Годы спустя Яркова узнала Батенева по старому фото. Суд присяжных сначала оправдал Батенева, но прокуратура выразила протест, и второй процесс закончился обвинительным приговором. Сам Гоша Крокодил вину не признал.

Ранее в Москве задержали убийцу члена сокольнической ОПГ, которого не могли разыскать 17 лет. По данным источника, против преступника возбуждено уголовное дело, а в прошлом он уже был судим за хулиганство и тяжкие телесные повреждения.