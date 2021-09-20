Жертва пермского стрелка погибла при получении диплома

Одна из жертв пермского стрелка погибла при получении диплома. Девушка дистанционно окончила вуз и осенью с женихом приехала в институт, чтобы забрать документы. В это время в здании уже разгуливал стрелок, пишет MK.ru.

Жених остался ждать девушку во дворе перед зданием. В это же время предполагаемый преступник начал расстреливать людей. Уточняется, что выпускница вуза жила в Камбарке (Удмуртская Республика), что в 360 км от Перми. Там она нашла работу химиком после окончания университета, но решила забирать свой диплом не летом, а осенью. Уточняется, что 24-летняя экс-студентка была из простой семьи.

В воскресенье Аня с женихом отправилась в Пермь. В понедельник должна была в университете забрать диплом и выехать домой. Жених ждал на улице, когда Аня вошла в корпус. Он не пострадал, — рассказали родители девушки, приехавшие на опознание тела.

Семье предоставили машину для передвижения по городу. Психологи и соцработники выделены в сопровождение.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. Огонь по учащимся открыл, предположительно, 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров. При задержании молодой человек был ранен, а затем госпитализирован. Уточняется, что он находится в тяжёлом состоянии.

В результате стрельбы погибли шесть человек и ещё 29 пострадали. Состояние восьмерых оценивается как тяжёлое, четверых — средней тяжести, а остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

21 сентября в Прикамье объявлено днём траура по погибшим.

Ранее в Сети появились выдержки из допроса матери студента Тимура Бекмансурова. Женщина заявила, что у неё был «идеальный ребёнок».