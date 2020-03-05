https://static.news.ru/photo/2daca540-5edc-11ea-9abf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) обвинили в государственной измене Алевтину Петрову. Ей грозит 12 лет тюремного заключения.

По информации спецслужб республики, женщина по заданию СБУ собирала информацию о военнослужащих и чиновниках ЛНР. Затем она должна была их завербовать, чтобы использовать в качестве агентов. Также они могли стать участниками программы «Тебя ждут дома», которая была запущена в 2015 году, сообщает Lenta.ru.

Ранее NEWS.ru писал о другом обвинении в государственной измене. Так, Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Королёва В.П.