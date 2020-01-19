https://static.news.ru/photo/9fc7fab6-3a98-11ea-95bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Помощь спасателей понадобилась женщине, которая решила окунуться в крещенскую купель в Москве. В момент погружения ей стало плохо.

Московские спасатели обеспечивают безопасность <...>, оказана помощь на Святом озере женщине, которой стало плохо в воде, — рассказали ТАСС в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Как отметили в департаменте, 20 января крещенские купания продолжатся. Для обеспечения безопасности в местах, где организованы купели, дежурят спасатели и медики.

Ранее NEWS.ru писал, что крещенские купания в Москве к 01:00 мск посетили почти 40 тыс. человек, из которых окунулись в воду почти 23 тыс. Активно к купелям люди шли ближе к полуночи. Больше всего человек собрали Святое озеро, пруд в парке Сокольники, Строгино и Большой Садовый пруд.