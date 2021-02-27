Женщина в Воронеже убила своих детей и покончила с собой

https://static.news.ru/photo/1f36ee52-78f9-11eb-837b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Следственного комитета разбираются в обстоятельствах гибели трёх человек в Воронеже. Жену и двоих детей нашёл мертвыми в квартире вернувшийся с работы местный житель.

Трагедия произошла 26 февраля. Предварительная картина произошедшего достаточно драматична: предполагается женщина нанесла несколько ударов ножом 22-летней дочери и задушила восьмилетнего сына, после чего свела счёты с жизнью.

Что сподвигло её на такой радикальный поступок — неизвестно. По словам соседей, она была вполне обычной соседкой-домохозяйкой — спокойной, хотя и не особо общительной. По некоторым данным, она тяжело переживала смерть обоих родителей и находилась в подавленном состоянии на протяжении трёх лет. В последние годы 43-летняя женщина всё больше погружалась в религию. Регулярно ходила в церковь и хотела обучать в воскресной школе сына.

Из-за случившегося проверить работу органов профилактики решили в прокуратуре. Однако, по данным ведомства, семья не состояла на учёте и считалась благополучной.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве мужчина попытался устроить самосожжение возле телецентра «Останкино». Затем он попросил о помощи, его госпитализировали.