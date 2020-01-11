https://static.news.ru/photo/f74e83ae-352a-11ea-a436-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Чебоксар одним ударом ножа убила своего сожителя. Об этом 12 января сообщают представители пресс-службы Следственного комитета Чувашии.

Отмечается, что трагедия произошла 27 декабря. В этот день 32-летняя женщина и 35-летний мужчина находились вдвоём на съёмной квартире. Сожители по неизвестной причине начали ссориться. Бытовой конфликт перерос в поножовщину. Женщина схватила кухонный нож и ударила мужчину один раз в грудь.

Этого оказалось достаточно для того, чтобы тот скончался. В настоящее время обвиняемую задержали. Она уже дала признательные показания, затем подтвердив их в ходе проверки на месте преступления.

Орудие преступления (нож) было изъято в ходе осмотра места происшествия. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщается на сайте СК по Чувашии.

Как ранее писал NEWS.ru, полиция обнаружила труп 17-летней девушки в квартире на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что девушка сожительствовала с 24-летним Антоном Сидоровым — героем мема «Повар спрашивает повара», хозяином квартиры.