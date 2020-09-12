Женщина упала в каньон в Дагестане

Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Авария с участием большегруза, который вёз баночное пиво, произошла на трассе М-1 «Дон» в Ростовской области. У автомобиля лопнуло колесо, он влетел в бетонное ограждение, отчего открылась боковина кузова и на трассу высыпались банки с пивом.

Происшествие случилось у села Самарское. Банки с пивом усыпали всю встречную полосу движения, из-за чего автомобили встали в пробку, сообщают очевидцы в соцсетях. Повреждения во время происшествия получил автомобиль Ford....