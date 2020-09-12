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Происшествия

Женщина упала в каньон в Дагестане

07:04, 14 сентября 2020
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Попытка 38-летней жительницы Табасаранского района Дагестана сделать удачную фотографию в Сулакском каньоне закончилась несчастным случаем.

Снимок женщина планировала сделать на опасном участке склона горы, при этом пренебрегла правилами безопасности, сообщает издание «Мирмол».

Смотровая площадка в местности Сулакского каньона ограждена, там установлены предупредительные знаки об опасности приближения к обрыву.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жители города Холмска (Сахалинская область) стали очевидцами несчастного случая на Приморском бульваре. 16-летняя девочка пыталась сделать селфи на фоне моря, не рассчитала расстояние — и её смыло огромной волной. Подростка достали из воды и отправили в больницу, но медики спасти её жизнь не смогли.

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