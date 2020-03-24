https://static.news.ru/photo/7202e88a-6de1-11ea-8a23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

В США умерла 39-летняя женщина, которую медики проверяли на коронавирус. Она скончалась дома в самоизоляции, так и не дождавшись результатов анализов.

Жительница Луизианы Наташа Отт обратилась к врачам 10 марта. Она работала в центре социальной помощи ВИЧ-инфицированным и, переживая, что входит в группу риска по коронавирусу, решила обследоваться. Однако медики сочли её жалобы несостоятельными и отправили её домой, передаёт Lenta.ru.

Через неделю её состояние резко ухудшилось, и она повторно обратилась в больницу. Там у неё взяли анализ на COVID-19. Результаты должны были придти через несколько дней, но женщина так и не дождалась их. 20 марта её знакомый Джош Андерсон нашёл её мёртвой в её собственной квартире.

Это ужасная потеря. Время шуток про пандемию прошло, берегите своих близких, пока не стало слишком поздно, — написал он в Facebook.

Ранее ВОЗ предсказала США превращение в новый очаг пандемии COVID-19. Как отметила представитель организации Маргарет Харрис, распространение коронавируса в стране идёт стремительными темпами. По состоянию на 24 марта в США 46,5 тысячи инфицированных и около 600 летальных исходов, писал NEWS.ru.