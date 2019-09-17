https://static.news.ru/photo/cf97f362-d932-11e9-bd4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

На проспекте Защитников города Москвы мать столкнула с моста двух своих детей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СКР.

Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют причины произошедшего, пишет Life . В ситуацию вмешались прохожие, которые вызвали полицию.

Дети остались живы. Они госпитализированы и получают всю необходимую помощь. Их мать направлена в психиатрическую больницу, сообщили сотрудники полиции.

Ранее стало известно о том, что шестилетний мальчик почти неделю провёл в одной квартире с трупом матери, которая покончила с собой. Это случилось в башкирском городе Янаул, писал News.ru.