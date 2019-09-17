На проспекте Защитников города Москвы мать столкнула с моста двух своих детей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СКР.
Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют причины произошедшего, пишет
Дети остались живы. Они госпитализированы и получают всю необходимую помощь. Их мать направлена в психиатрическую больницу, сообщили сотрудники полиции.
Ранее стало известно о том, что шестилетний мальчик почти неделю провёл в одной квартире с трупом матери, которая покончила с собой. Это случилось в башкирском городе Янаул, писал News.ru.