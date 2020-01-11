В городе Узловая Тульской области женщина пострадала при приготовлении самогона в многоэтажном жилом доме. В квартире выбило оконную раму.
Хлопок произошёл в квартире на восьмом этаже в процессе самогоноварения, — рассказали в пресс-службе МЧС России.
В результате ЧП пострадала женщина 1982 года рождения. Её госпитализировали с ожогом руки и лица,
Ранее NEWS.ru писал, что газ взорвался в одном из домов в Тюмени. Два человека погибли и ещё трое получили ранения. Один из погибших являлся работником газовой службы и скончался на месте происшествия.
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