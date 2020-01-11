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Ливийская национальная армия (ЛНА) сообщила об уничтожении турецкого беспилотника. Он нёс на себе два снаряда для миномётов.

Турецкий беспилотник противника, перевозивший снаряды для миномётов, был сбит. Это является нарушением перемирия. Он был сбит ротой мученика Абдаллы аль-Утайри, — цитирует РИА Новости представителей армии маршала Хафтара. Сообщается, что...