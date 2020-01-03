Пожарным удалось потушить возгорание на рынке в Петропавловске-Камчатском. В результате происшествия пострадал один человек.
Во время ликвидации огня спасатели обнаружили женщину в бессознательном состоянии, которую эвакуировали и передали врачам.
По данным пресс-службы краевого главка МЧС, пожарные
Площадь возгорания составила около 200 кв. м. В его тушении были задействованы 59 пожарных и 10 автоцистерн.
Ранее NEWS.ru писал, что двое мужчин, женщина и восьмилетний ребёнок стали жертвами пожара в частном доме в Ставропольском крае. Инцидент произошёл ночью 4 января в селе Горькая Балка Советского городского округа.
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