https://static.news.ru/photo/3cce00a4-2ed6-11ea-a43c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Пожарным удалось потушить возгорание на рынке в Петропавловске-Камчатском. В результате происшествия пострадал один человек.

Во время ликвидации огня спасатели обнаружили женщину в бессознательном состоянии, которую эвакуировали и передали врачам.

По данным пресс-службы краевого главка МЧС, пожарные прибыли к месту происшествия через семь минут после вызова. К этому времени посетители и работники рынка успели самостоятельно покинуть здание.

Площадь возгорания составила около 200 кв. м. В его тушении были задействованы 59 пожарных и 10 автоцистерн.

Ранее NEWS.ru писал, что двое мужчин, женщина и восьмилетний ребёнок стали жертвами пожара в частном доме в Ставропольском крае. Инцидент произошёл ночью 4 января в селе Горькая Балка Советского городского округа.