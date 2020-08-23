Женщина пострадала от укуса купленного с виноградом скорпиона в Казани

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Жительницу Татарстана госпитализировали после того, как на неё напал скорпион, оказавшийся в её покупках.

Женщину доставили в городскую больницу в состоянии средней тяжести, которое медикам удалось стабилизировать, сейчас её жизни ничего не угрожает, передаёт ТАСС со ссылкой на Минздрав Татарстана.

Пациентка с укусом скорпиона была доставлена бригадой скорой помощи в токсикологическое отделение Городской клинической больницы № 7 города Казани. Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь. В данный момент жизни пациентки ничего не угрожает, — сообщили в ведомстве.

Пострадавшая по имени Инга рассказала, что купила несколько гроздей винограда в обычном сетевом магазине. Притаившегося среди ягод скорпиона небольшого размера заметить было сложно.

Не увидели бы — сами не поверили, — передаёт женщина слова оказавших ей помощь медиков.

По её словам, никаких разбирательств с магазином после инцидента она не устраивала, поэтому призывает других покупателей быть осторожнее.

Как писал NEWS.ru ранее, кит-белуха укусила 11-летнего ребёнка за бедро в дельфинарии в Сочи. В настоящее время следствие проводит проверку инцидента. Отмечается, что мать мальчика не собирается обращаться в полицию, однако на эту историю обратили внимание следователи.