Женщина пострадала от укуса купленного с виноградом скорпиона в Казани

Жительницу Татарстана госпитализировали после того, как на неё напал скорпион, оказавшийся в её покупках.
Женщину доставили в городскую больницу в состоянии средней тяжести, которое медикам удалось стабилизировать, сейчас её жизни ничего не угрожает,
Пациентка с укусом скорпиона была доставлена бригадой скорой помощи в токсикологическое отделение Городской клинической больницы № 7 города Казани. Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь. В данный момент жизни пациентки ничего не угрожает, — сообщили в ведомстве.
Пострадавшая по имени Инга рассказала, что купила несколько гроздей винограда в обычном сетевом магазине. Притаившегося среди ягод скорпиона небольшого размера заметить было сложно.
Не увидели бы — сами не поверили, — передаёт женщина слова оказавших ей помощь медиков.
По её словам, никаких разбирательств с магазином после инцидента она не устраивала, поэтому призывает других покупателей быть осторожнее.
Как писал NEWS.ru ранее, кит-белуха укусила 11-летнего ребёнка за бедро в дельфинарии в Сочи. В настоящее время следствие проводит проверку инцидента. Отмечается, что мать мальчика не собирается обращаться в полицию, однако на эту историю обратили внимание следователи.
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