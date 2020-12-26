Женщина погибла при пожаре в Нижнем Новгороде

https://static.news.ru/photo/c94a4cd6-4753-11eb-bd36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде загорелся многоквартирный жилой дом, при пожаре погибла женщина.

Трагедия произошла в доме по адресу: Московский район, улица Берёзовская, дом 87. Сообщение поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 26 декабря в 09:14. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

На место происшествия выехали все городские службы экстренного реагирования, передаёт РИА Новости.

В результате происшествия погиб один человек (женщина, личность устанавливается), детей нет, — говорится в сообщении пресс-службы.

В данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. При этом в сообществе «Регион 52» в соцсети «ВКонтакте» разместили информацию о том, что в одной из квартир многоквартирного дома произошёл взрыв газа. В управлении МЧС по региону эти данные не подтвердили.

У нас нет такой информации, — сказали в пресс-службе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что трое погибли и четверо пострадали в результате произошедшего 24 декабря на российском рыболовном траулере «Свеаборг» пожара. В момент происшествия судно стояло в порту Лас-Пальмас на острове Гран-Канария.