Женщина погибла при пожаре в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде загорелся многоквартирный жилой дом, при пожаре погибла женщина.
Трагедия произошла в доме по адресу: Московский район, улица Берёзовская, дом 87. Сообщение поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 26 декабря в 09:14. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
На место происшествия выехали все городские службы экстренного реагирования,
В результате происшествия погиб один человек (женщина, личность устанавливается), детей нет, — говорится в сообщении пресс-службы.
В данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. При этом в сообществе «Регион 52» в соцсети «ВКонтакте» разместили информацию о том, что в одной из квартир многоквартирного дома произошёл взрыв газа. В управлении МЧС по региону эти данные не подтвердили.
У нас нет такой информации, — сказали в пресс-службе.
Ранее NEWS.ru писал о том, что трое погибли и четверо пострадали в результате произошедшего 24 декабря на российском рыболовном траулере «Свеаборг» пожара. В момент происшествия судно стояло в порту Лас-Пальмас на острове Гран-Канария.