Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро

https://static.news.ru/photo/9514c460-4c1b-11eb-8b85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Несчастный случай произошёл на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. На рельсы упала женщина.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Интерфаксу», что спасти женщину не удалось. По данным собеседника агентства, ЧП произошло около 12:30, причины падения пока не установлены.

Движение составов между станциями «Котельники» и «Жулебино» приостановлено.

30 декабря дептранс сообщил, что человек упал на рельсы на станции «Косино» в Московском метрополитене. Его спас машинист, который сумел вовремя остановить поезд. Инцидент произошёл с мужчиной 1984 года рождения. Он не получил серьёзных травм, писал NEWS.ru. Позже выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и оказался на рельсах по своей воле.

Машиниста премировали за спасение человека. Чудом избежавшему гибели москвичу грозит штраф до миллиона рублей.