Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро

Несчастный случай произошёл на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. На рельсы упала женщина.
Источник, знакомый с ситуацией,
Движение составов между станциями «Котельники» и «Жулебино» приостановлено.
30 декабря дептранс сообщил, что человек упал на рельсы на станции «Косино» в Московском метрополитене. Его спас машинист, который сумел вовремя остановить поезд. Инцидент произошёл с мужчиной 1984 года рождения. Он не получил серьёзных травм, писал NEWS.ru. Позже выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и оказался на рельсах по своей воле.
Машиниста премировали за спасение человека. Чудом избежавшему гибели москвичу грозит штраф до миллиона рублей.