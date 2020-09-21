Женщина погибла после падения на рельсы в московском метро

https://static.news.ru/photo/4b991250-fbf8-11ea-a789-fa163e074e61_660.jpg Станция Лермонтовский проспект Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Пассажирка погибла в результате падения на рельсы в метро Москвы. Инцидент произошёл на станции метро «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии метрополитена.

Тело погибшей женщины извлечено на платформу станции «Лермонтовский проспект», — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Из-за ЧП движение поездов было приостановлено от станции «Котельники» до станции «Выхино». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Задержка в движении поездов составила не более 15 минут.

Ранее на путях перед прибывающим составом на станции «Коньково» Калужско-Рижской линии оказалась 81-летняя пенсионерка. Спасти её жизнь не удалось, писал NEWS.ru.