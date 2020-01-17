https://static.news.ru/photo/01b5df5e-39bd-11ea-b593-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Свердловской области женщина погибла под колёсами автомобиля, после того как муж высадил её из такси. Трагедия произошла на автодороге Невьянск — Реж — Артёмовский — Килачевское. По словам водителя такси, гибели женщины предшествовала серьёзная ссора, после которой её сожитель решил оставить её прямо посреди дороги.

Женщина оказалась одна на улице, в полной темноте, а машина поехала дальше, — рассказали «КП-Урал» в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Когда такси немного отъехало, водитель увидел, что на том месте, где осталась женщина, остановился другой автомобиль. Тогда мужчина решил вернуться назад. Приехав на место, он обнаружил женщину лежащей на земле без признаков жизни. Оказалось, что на неё наехал автомобиль Fiat, который двигался в сторону Артёмовского.

Ранее NEWS.ru писал, что двое человек погибли 17 января под колёсами такси на Киевском шоссе, один сбитый мужчина госпитализирован в тяжёлом состоянии. Таксист попытался объехать встречный автобус и наехал на водителей и пассажира одной из двух остановившихся на шоссе машин.