В правоохранительные органы обратился представитель частной компании. Он пожаловался на женщину, которая получила незаконным путём 2 млн рублей от организации.
При исчислении авансовой части заработной платы была допущена счётная ошибка, в результате которой гражданке были излишне выплачены 1,98 миллиона рублей, — заявил сотрудник фирмы.
Он также добавил, что женщину приняли на работу в октябре 2019 года на должность заведующей отдела молодёжной и детской одежды. Окладная часть её зарплаты составляла 23 тысячи рублей. Однако после получения 2 млн она перестала отвечать на звонки и сообщения.
На данный момент полиция устанавливает детали инцидента. Гражданку объявили в розыск.
Как ранее писал NEWS.ru, в метро Санкт-Петербурга преступники украли у пассажиров 1,6 млн рублей.
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