https://static.news.ru/photo/d090aee8-5fc0-11ea-8735-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В правоохранительные органы обратился представитель частной компании. Он пожаловался на женщину, которая получила незаконным путём 2 млн рублей от организации.

При исчислении авансовой части заработной платы была допущена счётная ошибка, в результате которой гражданке были излишне выплачены 1,98 миллиона рублей, — заявил сотрудник фирмы.

Он также добавил, что женщину приняли на работу в октябре 2019 года на должность заведующей отдела молодёжной и детской одежды. Окладная часть её зарплаты составляла 23 тысячи рублей. Однако после получения 2 млн она перестала отвечать на звонки и сообщения.

На данный момент полиция устанавливает детали инцидента. Гражданку объявили в розыск.

Как ранее писал NEWS.ru, в метро Санкт-Петербурга преступники украли у пассажиров 1,6 млн рублей.