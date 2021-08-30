Женщина на электросамокате сбила ребёнка в Москве

Женщина на электросамокате сбила двухлетнего ребёнка. Она каталась на смотровой площадке Воробьёвых гор в Москве, передаёт РЕН ТВ.

39-летняя женщина призналась, что не успела отреагировать на выбежавшего ребёнка и врезалась в него. Сейчас пострадавшего увезли в больницу — ребёнок получил множество ссадин на лице и голове. Отмечается, что по данному факту проводится проверка.

В свою очередь Life сообщает , что женщина, врезавшаяся в малыша, — временно не работающая жительница Мытищ. Врачи не исключают у ребёнка закрытую черепно-мозговую травму.

Несколько дней назад полиция города Сочи взялась за проверку случая, когда мужчина на электросамокате сбил ребёнка. Столкновение произошло на улице Конституции. Оно было зафиксировано на видео и опубликовано в СМИ. На кадрах видно, что мужчина врезался в ребёнка и не останавился. Журналисты сообщали, что отец ребёнка догнал нарушителя лишь через два квартала.

Ранее стало известно, что в России за первое полугодие 2021 года произошло 180 ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. В результате пять человек погибли, почти 190 пострадали.