Женщина морила голодом восьмилетнюю дочь и держала на привязи

https://static.news.ru/photo/8d754094-9483-11eb-a98e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские объявили в розыск жительницу города Новошахтинска Ростовской области. Она держала свою восьмилетнюю дочь связанной и не давала ей еду.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, а также проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения матери несовершеннолетней, — рассказали журналистам РИА Новости в ГУМВД по региону.

Ранее в паблике соцсети «ВКонтакте» появилась информация об истязаниях над ребёнком. На фотографиях у девочки на обеих руках видны кровоподтёки от верёвки. Сообщалось, что мать не давала ребёнку еды и воды, от голода девочка жевала одеяло. Истязания вскрылись, когда в гости к женщине пришла знакомая и увидела связанного ребёнка. Она тут же вызвала скорую и полицию, говорится в сообщении.

В ГУМВД по региону подтвердили, что ребёнка изъяли у матери и поместили в больницу.

Как писал NEWS.ru, московская прокуратура возбудила уголовное дело об истязании ребёнка в детском саду. Инцидент произошёл 28 января. Фигурантом дела стала 32-летняя заместитель директора учреждения.