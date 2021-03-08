Женщина и ребёнок стали жертвами ДТП в Татарстане

В Татарстане при столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли два человека, ещё один получил травмы.
ДТП произошло в 14.40 на 9-м километре автодороги Алексеевск — Высокий Колак Алексеевского района. ВАЗ-2114 под управлением 39-летней женщины выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Ford Transit,
В результате аварии, женщина и её 8-летний сын погибли на месте. Второй ребёнок семи лет, который также находился в машине, получил травмы и был госпитализирован. Водитель грузовика не пострадал.
На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее крупное ДТП произошло рано утром 8 марта в Самарской области. В районе посёлка Курумоч Волжского района, на восьмом километре трассы Самара — Тольятти столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и грузовик Isuzu. В результате погибли семь человек, находившихся в легковушке. В ликвидации последствий ДТП были задействованы 16 единиц техники и 42 сотрудника МЧС.
Возбуждённое после ДТП уголовное дело приняло в производство СУ СК РФ по Самарской области. Об этом писал NEWS.ru.