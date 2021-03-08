Женщина и ребёнок стали жертвами ДТП в Татарстане

https://static.news.ru/photo/a822ab5c-8024-11eb-bdcf-96000091f725_660.jpg Фото: Набережные Челны Life/vk.com

В Татарстане при столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли два человека, ещё один получил травмы.

ДТП произошло в 14.40 на 9-м километре автодороги Алексеевск — Высокий Колак Алексеевского района. ВАЗ-2114 под управлением 39-летней женщины выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Ford Transit, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.

В результате аварии, женщина и её 8-летний сын погибли на месте. Второй ребёнок семи лет, который также находился в машине, получил травмы и был госпитализирован. Водитель грузовика не пострадал.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее крупное ДТП произошло рано утром 8 марта в Самарской области. В районе посёлка Курумоч Волжского района, на восьмом километре трассы Самара — Тольятти столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и грузовик Isuzu. В результате погибли семь человек, находившихся в легковушке. В ликвидации последствий ДТП были задействованы 16 единиц техники и 42 сотрудника МЧС.

Возбуждённое после ДТП уголовное дело приняло в производство СУ СК РФ по Самарской области. Об этом писал NEWS.ru.