Женщина и ребёнок пострадали в ДТП на трассе М-4 «Дон»

https://static.news.ru/photo/c05aefe6-ae46-11ea-8e4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три иномарки столкнулись на 979-м километре трассы М-4 «Дон». В результате аварии пострадали 50-летняя женщина и 12-летний ребёнок.

Инцидент произошёл в Красносулинском районе Ростовской области. У автомобиля BMW отказали тормоза. Молодой человек, находившийся за рулём, решил уйти влево, чтобы избежать столкновения с идущим впереди грузовиком. После этого манёвра он зацепил ещё два автомобиля. Врачи оказывают помощь пострадавшим, пишет Privet-Rostov.

Как писал NEWS.ru ранее, ДТП в Нижегородской области стало причиной гибели трёх человек. «Мазда» и «Лада Гранта» столкнулись в Балахнинском муниципальном округе региона. Авария произошла на 21-м км трассы Шопша — Иваново — Нижний Новгород.