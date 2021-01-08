Женщина и ребёнок погибли в ДТП с двумя автобусами в Башкирии

https://static.news.ru/photo/59fbfb3a-533e-11eb-9914-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Следователи прокуратуры Республики Башкортостан устанавливают причины смертельной аварии между двумя встречными автобусами. В ДТП погибли женщина и ребёнок.

Инцидент произошёл на дороге «Кропачево – Месягутово — Ачит», рядом с посёлком Татарский Малояз в Салаватском районе. Микроавтобусы следовали по маршруту «Уфа – Большеустьинское – Уфа». Они двигались во встречном направлении и на сколькой трассе столкнулись лоб в лоб. В момент ДТП в каждом транспортном средстве находились по 18 человек.

Кроме двух погибших, в аварии получили травмы 11 человек. Их доставили в Месягутовскую центральную районную больницу для осмотра и оказания медицинской помощи.

При наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — цитирует прокуратуру региона издание «Комсомольская правда — Уфа».

Накануне два легковых автомобиля столкнулись в Башкирии. ДТП унесло жизни трёх человек, в том числе двоих детей. Инцидент произошёл на 217-м км автодороги Уфа — Оренбург. Причины произошедшего устанавливаются.

Как писал NEWS.ru, в Тюмени четыре человека пострадали в ДТП с участием автомобиля скорой помощи. В ней находилась беременная женщина, которая к счастью не получила никаких травм. Дорожный инцидент произошёл на перекрёсте улиц 50 лет Октября и Профсоюзной.