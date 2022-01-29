18+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Женщина и двое детей госпитализированы с отравлением в Москве

01:49, 31 января 2022
Женщина и двое детей госпитализированы с отравлением в Москве Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Женщина и двое детей отравились неизвестным веществом и были госпитализированы в Москве. По предварительным данным, причиной отравления мог стать газ, запах которого ощущался в подъезде, сообщает РЕН ТВ.

Происшествие случилось в доме на Большой Академической улице. Муж женщины был на работе, когда ему позвонила племянница, пожаловалась, что плохо себя чувствует, после чего разговор прервался. Глава семейства вызвал скорую и бросился домой.

Дома он обнаружил лежавших без сознания племянницу и жену с пятилетней дочкой. Девочку удалось привести в себя по дороге в больницу. Все трое госпитализированы.

Ранее сообщалось, что четыре женщины были госпитализированы в больницу с отравлением неизвестным веществом из садового товарищества в Новой Москве. По предварительным данным, это может быть пищевое отравление, но рассматривается и версия отравления газом.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео