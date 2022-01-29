Женщина и двое детей госпитализированы с отравлением в Москве

Женщина и двое детей отравились неизвестным веществом и были госпитализированы в Москве. По предварительным данным, причиной отравления мог стать газ, запах которого ощущался в подъезде, сообщает РЕН ТВ.
Происшествие
Дома он обнаружил лежавших без сознания племянницу и жену с пятилетней дочкой. Девочку удалось привести в себя по дороге в больницу. Все трое госпитализированы.
Ранее сообщалось, что четыре женщины были госпитализированы в больницу с отравлением неизвестным веществом из садового товарищества в Новой Москве. По предварительным данным, это может быть пищевое отравление, но рассматривается и версия отравления газом.