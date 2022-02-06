Женщина и четверо детей погибли, отравившись угарным газом под Краснодаром

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Женщина и четверо детей погибли в частном доме в Северском районе Краснодарского края. Предположительно, причиной смерти стало отравление угарным газом, сообщили ТАСС в пресс-службе краевой прокуратуры. На место ЧП выехал зампрокурора региона. Обстоятельства происшествия выясняются.

Погибли женщина и четверо детей. Предварительная причина — отравление угарным газом, дом был газифицирован, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что причиной отравления четырёх женщин в СНТ «Ресурс-1» в Новой Москве стал угарный газ. Они были доставлены на скорой в НИИ Склифосовского. У всех четверых было зафиксировано нарушение речи.

В конце января в Алтайском крае в результате отравления угарным газом погибли двое малолетних детей. Их мать и четырёхлетний брат были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Причиной отравления стала неисправность печного отопления.