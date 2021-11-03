Женщина-фермер насмерть сбила ребёнка в поле под Саратовом

Внедорожник под управлением женщины-фермера сбил 12-летнего мальчика в поле в Ершовском районе Саратовской области. Следователи начали проверку по факту гибели ребёнка, сообщает региональное СУ СКР.

Инцидент произошёл в поле, которое расположено в восьми километрах от посёлка Красный Боец. Мальчик там был с мамой, которая убирала урожай.

По предварительным данным... около 15:00 (14:00 мск) 47-летняя владелица сельхозугодий, управляя внедорожником Toyota, двигаясь задним ходом, допустила наезд на мальчика. На своём автомобиле женщина доставила ребёнка в лечебное учреждение, где через непродолжительное время от полученных травм он скончался, — пояснили в региональном СУ СКР.

Ранее стало известно, что на западе Москвы автомобиль Bentley сбил ребёнка на пешеходном переходе. По факту ДТП проводится проверка. Инцидент произошёл в районе дома № 5 на улице Столетова. Иномарка сбила ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавший госпитализирован.