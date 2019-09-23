https://static.news.ru/photo/a58e178c-de81-11e9-a8d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pfeiffer, J./Arco Images GmbH

Российские таможенники задержали гражданина РФ, пытавшегося незаконно вывезти из Приморья в Китай корни дикорастущего женьшеня на 18 млн рублей.

В багажном отделении автобуса, которым управлял задержанный, были обнаружены свёртки с «краснокнижным» растением общим весом более 10 килограммов. Водитель рассказал, что согласился помочь вывезти корни гражданину КНР за вознаграждение в сумме 30 тысяч рублей, передаёт Дальневосточная оперативная таможня .

В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по факту контрабанды в особо крупных размерах, ему грозит до семи лет тюрьмы.

Как писал News.ru ранее, восемь граждан другого государства задержаны за незаконный сбор мацутакэ или японского трюфеля — «краснокнижного» гриба в Приморском крае. Трое из них задержаны в Уссурийске, ещё пятеро — в селе Камень-Рыболов, в общей сложности им удалось собрать 50 килограммов мацутакэ. Отмечается, что этот гриб высоко ценится в восточных медицинских практиках.