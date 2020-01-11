Фото: mariapoga_/instagram.com

Жене футболиста Павла Погребняка пишут угрозы в Instagram Direct. 

Неизвестный мужчина пишет нецензурные сообщения и угрожает девушке обратиться к лидеру Чечни Рамзану Кадырову.

Поступают прямые угрозы нашей семье, прикрываясь Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, — пишет Мария Погребняк в Instagram. 

На момент написания заметки девушка удалила пост из своего аккаунта.

Как писал NEWS.ru ранее, таксист начал орать на девушку и выгонять из авто. Потом мужчина выбросил её вещи на улицу, что шокировало окружающих. Девушка добавила, что таксист угрожал ей расправой.

 

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