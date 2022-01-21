Жена полицейского из Подмосковья рассказала о выстреле в голову

Жена полицейского из Подольска, который выстрелил ей в голову, рассказала, что всё произошло случайно. Женщина уже пришла в сознание и может говорить, пишет SHOT.

Как стало известно, после выстрела мужчина сам вызвал скорую помощь и повёз свою 28-летнюю супругу в больницу. Женщина рассказала, что инцидент произошёл из-за того, что она неудачно наклонилась, чтобы поцеловать мужа, когда он чистил пистолет. Раздался выстрел.

Ранее в подмосковном Подольске сотрудник полиции выстрелил в свою жену из травматического пистолета. Женщина была госпитализирована с ранением в затылок. Речь идёт о начальнике отдела УИСК ГУОООП МВД Алексее Кулдошине. Его супруга работает в том же управлении и имеет звание лейтенанта.

Позднее стало известно, что перед выстрелом между супругами мог произойти конфликт, который перерос в драку. В момент происшествия в доме находились 10-летний ребёнок и тёща полковника. Последняя и вызвала полицию после стрельбы.