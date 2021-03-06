Жена поймала мужа на измене с несовершеннолетней дочерью в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/8091884e-7e83-11eb-8d7d-96000091f725_660.jpg Фото: Florian Gaertner/photothek.net/Global Look Press

В Подмосковье отец-педофил растлил собственную 12-летнюю дочь. Об этом узнала его жена, которая заподозрила супруга в изменах и установила за ним слежку.

Инцидент произошёл ещё в прошлом году, однако известно о нём стало только сейчас. Семья из Узбекистана проживала в одном из подмосковных городов вместе с 12-летней дочерью. Они считались благополучными, и у органов опеки не возникало никаких вопросов к супружеской паре с ребёнком.

Тем не менее в самой семье отношения были далеки от идеала. Жена начала подозревать мужа в изменах, так как тот часто возвращался домой, говоря, что на работе, и перестал заправлять за собой постель. Тогда мать девочки отправилась на рынок и приобрела там видеоаппаратуру на 20 тысяч рублей для тайной слежки за неверным мужем.

Когда же женщина решила посмотреть полученные записи, она пришла в ужас. В кадре она увидела, как её супруг на кровати растлевает их общую дочь, при этом сама девочка сопротивлялась и просила отпустить её, однако обезумевший педофил явно не намеревался останавливаться.

Сразу же после обнаружения таких отвратительных подробностей своей семейной жизни женщина обратилась в полицию. Благодаря оперативным действиям педофила удалось задержать. Теперь же ему предстоит ответить за свои злодеяния. Медицинская экспертиза подтвердила, что девочка была изнасилована, передаёт MK.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что жительница подмосковного города Пушкино выяснила, что её сожитель на протяжении года насиловал свою 13-летнюю дочь. Школьница рассказала о произошедшем после того, как женщина её разговорила.