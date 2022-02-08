Жена депутата Шалько заявила, что его смерть не была случайной

Депутат Новосёловского районного совета Красноярского края Андрей Шалько не мог погибнуть из-за неосторожного обращения с оружием, заявила его жена Ольга. По её словам, парламентарий профессионально занимался охотой и не мог допустить подобную ошибку. При этом женщина подчеркнула, что врагов и недоброжелателей у Шалько не было, пишет «360».

Я не думаю, что это была случайность. Он просто не мог этого сделать. Ещё утром он разговаривал с детьми, всё было замечательно, — заявила Ольга.

По данным СМИ, при общении с родными и близкими Шалько не высказывал намерений покончить с собой. Предсмертной записки в его доме не обнаружено.

Председатель Новосёловского райсовета Людмила Толстикова ранее отметила, что виделась с Шалько за несколько дней до гибели. Она не заметила у депутата суицидальное поведение.

В СКР и МВД считают, что криминальной составляющей в смерти парламентария нет. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают членов семьи Шалько, его коллег и соседей.

Ранее сообщалось, что в квартире в Москве был найден мёртвым отставной генерал-майор полиции. Его тело с огнестрельным ранением обнаружила жена. По её словам, незадолго до этого она слышала хлопок в соседней комнате.