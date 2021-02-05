Жена музыканта Сумишевского скончалась после аварии

https://static.news.ru/photo/22099cae-6861-11eb-9ed9-96000091f725_660.jpg Ярослав Сумишевский с женой Натальей Фото: yaroslav_sumishevskiy/instagram.com

Жена музыканта Ярослава Сумишевского, исполняющего песни в стиле шансон, скончалась после аварии, в которую супруги попали 29 января. Об этом 6 февраля артист сообщил на своей официальной странице в социальной сети.

ДТП произошло на территории Красноярского края. Сумишевский с супругой Натальей ехал на концерт. Вёл машину глава регионального Союза десантников Александр Гуляков, который организовал мероприятие. Сидя за рулём, он допустил выезд автомобиля на встречную полосу. В итоге их машина столкнулась с автоцистерной. Гуляков умер на месте. Сумишевский получил сотрясение мозга, а его жена была госпитализирована.

Доктора несколько дней боролись за жизнь супруги музыканта. Сам артист призывал своих поклонников молиться за Наталью и не терять надежды. Однако вернуть её к жизни врачам так и не удалось.

Наташеньки больше нет с нами. Её сердце остановилось, — написал шансонье в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, заместитель министра культуры Алтайского края Галина Кубрина, госпитализированная после дорожно-транспортного происшествия, умерла в реанимации.

Пресс-секретарь регионального кабмина Дмитрий Негреев сообщил, что Кубрина получила тяжёлые травмы и медики Троицкой районной больницы не смогли спасти её жизнь. Она скончалась через несколько часов после аварии.