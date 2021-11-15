Жена избитого в Подмосковье мужчины пожаловалась на угрозы

Семье Антона Кочетова, которому пробили голову во время избиения 13 ноября в подмосковной Балашихе, угрожают убийством, рассказала его жена Алёна «Газете.Ru». Она предположила, что нападавшие до сих пор не задержаны, потому что они караулили её возле дома.

Когда я вышла из подъезда, они мне побибикали и поехали за мной. Угрозы вчера поступали и при сотрудниках полиции, когда мой муж давал участковому показания, там присутствовали данные граждане, женщина, которая нападала на меня с ребёнком, которая замахивалась ногой на автолюльку, в которой сидел мой сын, когда он был в руках у моего мужа. Угрозы не прекращались, они также угрожали, что убьют всю нашу семью, — сказала Алёна Кочетова.

Она добавила, что участковый не хотел заниматься делом и предлагал пострадавшему самому собирать показания свидетелей. Сейчас дело, по словам Алёны, передано в Следственный комитет России. Она также сообщила, что муж, несмотря на черепно-мозговую травму, не лёг в больницу, так как боится за семью.

Алёна предположила, что нападавшими были молдаване или цыгане: они переехали в дом летом и не раз устраивали «пьяные дебоши», о которых соседи писали в чате дома.

Ранее сообщалось, что шестеро человек избили Антона Кочетова, после того как он сделал замечание хулигану, справляющему нужду у подъезда. В ходе драки пострадавшему разбили голову бутылкой.