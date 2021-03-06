Заскучавшая жена хотела привлечь внимание мужа и устроила нападение на себя

https://static.news.ru/photo/05a26558-7f51-11eb-8108-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Дагестана сильно заскучала по вниманию любимого мужа и решила привлечь его внимание. Правда, вместо свеч и романтического ужина женщина выбрала другой способ — она инсценировала нападение на себя. В результате внимание на женщину обратили и сотрудники полиции. Об этом сообщается в Instagram МВД республики.

Местный житель позвонил в полицию и рассказал, что неизвестный мужчина в маске проник в квартиру, связал его жену и украл её телефон. На место приехали сотрудники полиции, которые попытались установить все обстоятельства произошедшего, однако вскоре у них возникли сомнения в том, что этот инцидент не выбивается из общей картины происшествий.

Дело в том, что женщина начала путаться в своих показаниях. В конечном итоге она призналась, что просто хотела таким «нетривиальным» способом привлечь к себе внимание супруга.

Выяснилось, что жительница Дагестана сама разбросала по квартире вещи, спрятала телефон, связала себе руки и села дожидаться благоверного. По приходе мужа супруга рассказала ему, что её якобы ограбили.

P. S. Уважаемые мужья, уделяйте внимание своим женам! Чтоб им не приходилось инсценировать нападения и привлекать к этому полицию! — с юмором отметили в публикации.

Ранее NEWS.ru писал, что случай подмены несуществующего ребёнка на куклу жительницей Дагестана не был единичным. Так, в 2014 году жительница города Избербаш Диана Алиханова, пытаясь спасти свой брак, сообщила родственникам и мужу, что она ждёт ребёнка.