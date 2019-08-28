https://static.news.ru/photo/04d44fa6-c963-11e9-a0df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Славный город Артём/vk.com

Движение поездов остановлено на юге Приморья из-за размытия ливнями железнодорожных путей.

Пресс-секретарь компании «Экспресс Приморья» Максим Каленик сообщил, что пострадала ветка Барановский — Хасан на участках в районе станций Баневурово, Виневитино, Барсовый и Приморский. Создан оперативный штаб для оценки и разрешения ситуации, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, власти столицы Приморья готовятся к вероятной эвакуации жителей частного сектора из-за разлива реки. После сильных ливней пришлось произвести сброс воды из водохранилищ, что привело к выходу реки Богатая из берегов. На данный момент многие дороги в городе находятся под водой, со склонов сходят сели.