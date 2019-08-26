https://static.news.ru/photo/7e96a1c4-c871-11e9-b46d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Подземный толчок магнитудой 3 был зафиксирован в 147 километрах от Горно-Алтайска.

Землетрясение зарегистрировано вблизи очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе порядка 15 лет и связанной, вероятно, с процессами горообразования, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Как писал News.ru ранее, землетрясение произошло в Бурятии и в Иркутской области. Серию подземных толчков зарегистрировали на побережье озера Байкал. Первые два из них произошли 23 августа в Иркутской области. Землетрясения случились в горной системе Восточный Саян и в акватории Байкала между устьем реки Анга и дельтой Селенги.