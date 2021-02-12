«Земля ушла из-под ног»: дыра образовалась посреди нижегородской деревни

Карстовый провал образовал приличную воронку в деревне Бабасово Павловского района Нижегородской области. Пятиметровая дыра возникла в трёх метрах от дачного дома и в 100 метрах от жилого.
Глубина провала — пять метров, длина — десять. Угрозы населённому пункту нет,
Тем временем местные жители начали публиковать в соцсетях фото провала. «Земля ушла из-под ног», комментируют кадры люди.
Это не первый карстовый провал в Нижегородской области. В июле 2018 года дыра образовалась прямо на фермерском поле в двух километрах от деревни Неледино.
Ранее NEWS.ru сообщал, что три четверти гектара почвы провалилось между городами Трускавец и Стебник на западе Украины, создав карстовую яму глубиной около 100 метров.