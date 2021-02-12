«Земля ушла из-под ног»: дыра образовалась посреди нижегородской деревни

https://static.news.ru/photo/d333cf2a-6f02-11eb-a2fe-96000091f725_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 52.mchs.gov.ru

Карстовый провал образовал приличную воронку в деревне Бабасово Павловского района Нижегородской области. Пятиметровая дыра возникла в трёх метрах от дачного дома и в 100 метрах от жилого.

Глубина провала — пять метров, длина — десять. Угрозы населённому пункту нет, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС. На место происшествия выехали спасатели, на ликвидации последствий работали девять единиц техники и 19 человек личного состава.

Тем временем местные жители начали публиковать в соцсетях фото провала. «Земля ушла из-под ног», комментируют кадры люди.

Это не первый карстовый провал в Нижегородской области. В июле 2018 года дыра образовалась прямо на фермерском поле в двух километрах от деревни Неледино.

Ранее NEWS.ru сообщал, что три четверти гектара почвы провалилось между городами Трускавец и Стебник на западе Украины, создав карстовую яму глубиной около 100 метров.