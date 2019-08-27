https://static.news.ru/photo/2d6b1e74-c939-11e9-8943-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Malkov/Russian Look

Подземный толчок магнитудой 3 зарегистрировали в 365 километрах от города Кызыла.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,4 балла по шкале MSK-64. Значительная сейсмоактивность сохраняется в регионе с 2011 года, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Как писал News.ru ранее, подземный толчок магнитудой 3 был зафиксирован 27 августа в 147 километрах от Горно-Алтайска. Землетрясение зарегистрировано вблизи очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе порядка 15 лет и связанной, вероятно, с процессами горообразования.