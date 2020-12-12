Землетрясение в Чечне ощутили жители Грозного

Подземные толчки магнитудой 5,6 зарегистрировали сейсмологи в Урус-Мартановском районе Чечни. Землетрясение ощущалось и в столице республики.
Сейсмическое событие произошло в 00:30 мск, с эпицентром в Урус-Мартановском районе на глубине 25 километров,
Уточняется, что диспетчерские службы республики не зарегистрировали каких-либо последствий землетрясения. Подземные толчки ощущались в Грозном — в многоквартирных домах дрожали стены и полы, тряслись люстры и мебель.
Как писал NEWS.ru, не менее 18 зданий школ в Иркутске получили повреждения в результате землетрясения, произошедшего в Бурятии и Иркутской области 11 декабря утром.