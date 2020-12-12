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Землетрясение в Чечне ощутили жители Грозного

02:07, 13 декабря 2020 54
Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подземные толчки магнитудой 5,6 зарегистрировали сейсмологи в Урус-Мартановском районе Чечни. Землетрясение ощущалось и в столице республики.

Сейсмическое событие произошло в 00:30 мск, с эпицентром в Урус-Мартановском районе на глубине 25 километров, передаёт РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по региону.

Уточняется, что диспетчерские службы республики не зарегистрировали каких-либо последствий землетрясения. Подземные толчки ощущались в Грозном — в многоквартирных домах дрожали стены и полы, тряслись люстры и мебель.

Как писал NEWS.ru, не менее 18 зданий школ в Иркутске получили повреждения в результате землетрясения, произошедшего в Бурятии и Иркутской области 11 декабря утром.

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