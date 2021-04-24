Землетрясение произошло возле Камчатки

Подземные толчки зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Тихом океане, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на региональный филиал Единой геофизической службы РАН.
Там уточнили, что эпицентр находился на 140 километров северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг
В свою очередь, в региональном главке МЧС России сообщили, что повреждений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано, а угроза цунами не была объявлена.
Там отметили, что жители населённых пунктов не ощутили колебания.
Ранее землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано в Забайкальском крае. Тогда его почувствовали жители многоквартирных домов.
До этого сейсмическая активность была отмечена в Новосибирской области. Его магнитуда составила 3,7. Как отметили сейсмологи, в последнее время в этом регионе часто регистрируются подобные проявления сейсмической активности.