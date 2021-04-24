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Происшествия

Землетрясение произошло возле Камчатки

12:25, 25 апреля 2021
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Подземные толчки зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Тихом океане, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Там уточнили, что эпицентр находился на 140 километров северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 42 километра под морским дном.

В свою очередь, в региональном главке МЧС России сообщили, что повреждений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано, а угроза цунами не была объявлена.

Там отметили, что жители населённых пунктов не ощутили колебания.

Ранее землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано в Забайкальском крае. Тогда его почувствовали жители многоквартирных домов.

До этого сейсмическая активность была отмечена в Новосибирской области. Его магнитуда составила 3,7. Как отметили сейсмологи, в последнее время в этом регионе часто регистрируются подобные проявления сейсмической активности.

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