Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Индонезии на северном побережье острова Новая Гвинея.
Подземные толчки 18 января зафиксировала Геологическая служба США. Эпицентр землетрясения располагался в 150 километрах к северо-востоку от города Джаяпура, очаг залегал на глубине около 33 километров,
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.
Ранее NEWS.ru писал, что 13 января в восточной части японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр подземных толчков находился недалеко от Токио. Данных о пострадавших не поступало.
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