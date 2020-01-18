Фото: Manfred Bail/imageBROKER.com/Global Look Press

В одном из торговых центров подмосковных Химок произошла драка, во время которой охранник отправил в нокаут посетителя.

Инцидент снял на камеру очевидец. По его словам, потасовка случилась в торгово-развлекательном комплексе «Мега». На кадрах видно, как несколько человек удерживают юношу в то время, как его избивает охранник. Кто-то...