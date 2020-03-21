https://static.news.ru/photo/1abc37a0-6b13-11ea-86eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сейсмологи зафиксировали подземный толчок магнитудой 5,6 менее чем в 50 километрах от греческого города Янина, с населением около 64 тысяч человек.

В 236 километрах от эпицентра сейсмического события находится столица Албании Тираны, в которой живут примерно 375 тысяч человек. Информации о жертвах землетрясения и разрушениях не поступало, передаёт Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Как писал NEWS.ru ранее, землетрясение в Киргизии ощутили жители Алма-Аты. Подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксированы на территории Киргизии утром 20 марта.