Сейсмологи зафиксировали подземный толчок магнитудой 5,6 менее чем в 50 километрах от греческого города Янина, с населением около 64 тысяч человек.
В 236 километрах от эпицентра сейсмического события находится столица Албании Тираны, в которой живут примерно 375 тысяч человек. Информации о жертвах землетрясения и разрушениях не поступало,
Как писал NEWS.ru ранее, землетрясение в Киргизии ощутили жители Алма-Аты. Подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксированы на территории Киргизии утром 20 марта.
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