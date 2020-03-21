https://static.news.ru/photo/caa4c102-6bde-11ea-8936-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Подземный толчок магнитудой 4,6 зафиксирован к юго-востоку от Горно-Алтайска.

В эпицентре сейсмического события интенсивность сотрясений составила 5,8 балла по шкале MSK-64. Ближайший населённый пункт, Горно-Алтайск, находится в 234 километрах от очага землетрясения. Сейсмическая активность в регионе сохраняется более 15 лет, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Как писал NEWS.ru ранее, сейсмологи зафиксировали 21 марта подземный толчок магнитудой 5,6 менее чем в 50 километрах от греческого города Янина, с населением около 64 тысяч человек.