Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у Камчатки

https://static.news.ru/photo/ce963d6e-ebf8-11ea-89db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,0 в 60 километрах от посёлка городского типа Палана.

Сейсмическое событие произошло днём 1 сентября по местному времени (03:51 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 42 км под морским дном в заливе Шелехова у западного побережья полуострова, юго-западнее административного центра Корякского округа — пгт Палана.

По данным регионального ГУ МЧС, жители посёлка ощутили толчки силой в 2–3 балла. Пожарные и представители местной администрации отправились в Палату, чтобы осмотреть здания социально-значимых и потенциально опасных объектов и жилые дома и выяснить, пострадали ли они при землетрясении, передаёт «Интерфакс — Дальний Восток».

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась, — сообщил источник в ведомстве.

Как писал NEWS.ru ранее, землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано на территории штата Северная Каролина 9 августа. Об этом сообщает Геологическая служба США. Эпицентр находился в трёх километрах к юго-востоку от населённого пункта Спарта, где живут около 1700 человек.